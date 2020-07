Gemiddelde aantal coronabesmettingen stijgt naar 278,9

Tussen 17 en 23 juli is het gemiddelde aantal besmettingen met het coronavirus in België gestegen naar 278,9, een stijging met 71 procent tegenover de week voordien. Dat blijkt maandagochtend uit de nieuwe gegevens van het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano.

Ook het aantal nieuwe gevallen per 100.000 inwoners blijft stijgen. In de periode van twee weken tot en met 23 juli gaat het om 26,9 gevallen op 100.000 inwoners. Zondag lag dat cijfer nog op 24,6 en zaterdag op 21,2.

De teller van het totale aantal besmettingen staat nu op 66.026. Dat zijn er 299 meer dan de 65.727 besmettingen die Sciensano zondag rapporteerde.

Stijging met 567% in Antwerpen

Nog volgens de Sciensano-cijfers zijn in Antwerpen in een week tijd 914 nieuwe besmettingen geregistreerd. Dat is een stijging met 567 procent tegenover de week voordien. Antwerpen telt nu als enige provincie meer dan 10.000 besmettingen (10.197).

Nog in de provincie Antwerpen is het aantal gevallen op 100.000 inwoners gestegen naar 48,5. In alle andere provincies ligt dat onder de 20, variërend van Waals-Brabant met 6,4 tot Limburg met 17,3.