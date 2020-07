Moet Antwerpen in lockdown? “Dit is een probleem voor heel het land”

De coronacijfers in Antwerpen zijn alarmerend: op een week tijd zijn 914 nieuwe besmettingen geregistreerd. Dringt een lokale lockdown zich op? Volgens biostatisticus Geert Molenberghs (KU Leuven) resten er nog weinig andere opties. “In het buitenland gaan ze met deze cijfers meteen over tot een lockdown”, zei hij in De Ochtend op Radio 1.

Het aantal besmettingen in ons land stijgt voor de negentiende dag op rij. Afgelopen week waren er gemiddeld 279 nieuwe besmettingen per dag, een stijging van 71 procent tegenover de week ervoor. In Antwerpen gaan de cijfers het snelst omhoog: daar kwamen er 914 besmettingen bij op een week tijd, een stijging met meer dan 500 procent. Antwerpen telt nu als enige provincie meer dan 10.000 besmettingen. Verschillende stemmen pleiten dan ook voor een lokale lockdown.

“De curve is exponentieel aan het stijgen, en de helft van de nieuwe besmettingen bevindt zich in Antwerpen. Nergens zijn de cijfers zo dramatisch als daar, dit is een probleem voor heel het land”, zegt biostatisticus Geert Molenberghs (KU Leuven). “In het buitenland gaan ze met deze cijfers meteen over tot verscherpte maatregelen.” Lees: een lokale lockdown.

Kleinere bubbel

Volgens Molenberghs is het hoogtijd om de sociale contacten opnieuw in te perken. Vooral het wekelijks wisselen van contacten vormt een groot probleem. “We weten dat heel wat besmettingen in de sociale sfeer gebeuren, feestjes of etentjes, dus de intensiteit ervan moet naar beneden”, zegt de biostatisticus. “Er is een kleinere en vooral vaste bubbel nodig. Een feest kan nog doorgaan, maar enkel wanneer de afstandsregels strikt gerespecteerd worden.”

Hetzelfde geldt voor op restaurant gaan of een terrasje doen. “Enkel wanneer de tafels op voldoende afstand van elkaar staan. Behalve in de zones waar het zo erg is: misschien moeten we dat daar ook een tijdje terugschroeven.”

Nu of nooit

Massief reizen, waar veel mensen zich verplaatsen naar toeristische hotspots, is volgens Molenberghs geen goed idee. “Op reis gaan naar rustige plaatsen, om ergens te gaan wandelen bijvoorbeeld, over de landsgrenzen heen, is natuurlijk minder een probleem.”

Volgens de biostatisticus valt het tij nog te keren, enkel en alleen als meteen wordt ingegrepen. “Het is nu of nooit, het virus geeft ons heel weinig speelruimte. Het tij kan nog keren, maar dan moet er nu gehandeld worden”, benadrukt hij.

LEES OOK. Stevige verstrenging van maatregelen lijkt nu onvermijdelijk: dit mogen we verwachten van de Nationale Veiligheidsraad

Maandagochtend vindt een nieuwe Veiligheidsraad plaats. Zowel het verkleinen van de contactbubbel als de situatie in Antwerpen zullen er zeker op tafel liggen.