Elon Musk ontkent affaire met ex-vrouw Johnny Depp: “Tijd dat die twee verder gaan met hun leven”

Elon Musk en Amber Heard, de ex-vrouw van Johnny Depp, hebben nooit een affaire gehad. Dat verklaarde de Tesla-baas tijdens een interview met The New York Times.

Musk reageert daarmee op de aantijgingen van Johnny Depp tijdens de rechtszaak die de acteur aanspande tegen The Sun. De Britse tabloid had Depp in 2018 een vrouwenmishandelaar genoemd. Hij diende een klacht in wegens laster en eerroof tegen moederbedrijf News Group Newspapers (NGN) en eist 45 miljoen euro.

“Ik heb absoluut geen affaire met Amber gehad toen ze met Johnny getrouwd was, daar is niets van waar”, aldus Musk, die er nooit een geheim van heeft gemaakt dat hij wel iets met de actrice had ná het huwelijk. Ook speculaties over een trio met Heard en Cara Delevingne verwijst hij naar het rijk der fabelen. “Dat is nooit gebeurd. Mensen denken altijd dat de verhalen veel sappiger zijn dan ze zijn.”

Tijdens de tweede week van de rechtszaak werd een sms voorgelezen van Depp aan Heard, waarin de acteur dreigt Musks genitaliën af te snijden. Daarover grapt de ondernemer in het interview: “Als Johnny nog een kooigevecht wil aangaan, dan hoor ik het wel.” Mush had ook nog advies voor de ex-geliefden: “Ik zou ze aanraden om de strijdbijl eens te begraven en allebei verder te gaan met hun leven.”

