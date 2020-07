Kevin De Bruyne wint dan toch een trofee en krijgt lof in Britse pers: “Hij is een Premier League-icoon geworden”

Twee doelpunten en, vooral, een assist. Kevin De Bruyne speelde zich zondag de geschiedenisboeken in door het record van Thierry Henry - 20 assists - te evenaren in de 5-0-zege van Manchester City tegen Norwich. En dat leverde hem dan toch een trofee op.

De Rode Duivel kreeg na afloop van de laatste speeldag in de Premier League de trofee voor beste spelmaker. Logisch gezien zijn recordaantal beslissende passes voor de Citizens. Al zal het een schamele troost blijven nadat ‘KDB’ naast de prijs voor Beste Speler greep, ten voordele van Liverpool-kapitein Jordan Henderson.

ASSIST KING @DeBruyneKev is the playmaker of the season - and it was never in any doubt!



— Manchester City (@ManCity) July 26, 2020

“Kevin is een ongelooflijke speler”, vond Henderson. “Hij is gegroeid als speler. Ik herinner me nog dat ik hem aan het werk zag bij Chelsea, toen hij net kwam piepen. Toen zag je al dat hij een speciale speler was en hij is alleen maar beter geworden. Je ziet het harde werk dat hij erin steekt en het zelfvertrouwen dat hij heeft. Ik ken hem niet persoonlijk, maar hij heeft die honger om elke dag beter te worden en zo hard mogelijk te werken. Hij is een aanwinst van Man City en de Premier League. Het is fantastisch om iemand als hem in de competitie te hebben en tegen hem spelen is zwaar. Al test ik mezelf graag tegen de besten van de wereld. Ik heb enorm veel respect voor Kevin.”

Cruising past the Canaries!



Watch all the best bits from our final @premierleague win of the season!



— Manchester City (@ManCity) July 26, 2020

De Bruyne leidde de Premier League nu al voor de derde keer in vier jaar tijd in assists. De andere keer was die eer weggelegd voor Eden Hazard. En met zijn 13 doelpunten en 20 assists was hij betrokken bij liefst 33 doelpunt van de Citizens. Het meest sinds Frank Lampard tien jaar geleden.

Icoon

Dat was ook The Mirror opgevallen. De Britse krant pakte dan ook met een artikel met de titel: “Kevin De Bruyne emulates Frank Lampard heroics to cement himself as Premier League icon”. Volgens The Mirror is onze landgenoot dus een icoon van de Engelse voetbalcompetitie.

“Kevin De Bruyne was briljant tijdens Man City’s zege tegen Norwich, waarmee hij een excellent seizoen afsloot”, klinkt het. “Hij werd de eerste middenvelder sinds Frank Lampard die dergelijke statistieken liet noteren, namelijk meer dan dertig goals en assists samen. De spelmaker van City had misschien wel zijn meest indrukwekkende seizoen, ondanks de niet zo standvastige vorm van zijn ploeg. Die werd wel nog tweede en kan ook de Champions League toevoegen aan de gewonnen League Cup, maar dan zal De Bruyne zijn topvorm moeten doortrekken.”

Bij de BBC noemden ze ‘KDB’ de man van de match in een wedstrijd waarbij hij volgens de Britse omroep “de show stal”. “De Bruyne miste eerder deze week de trofee voor beste speler, maar dit was een nieuwe demonstratie van zijn superieur talent. Of het nu over assists geven gaat of zelf doelpunten scoren”, aldus de BBC.

The Guardian sprak van een “plezierige dag” voor De Bruyne, die volgens de kwaliteitskrant in een “sprankelende vorm” zit. De Rode Duivel haalde verder het team van het seizoen van elke bevraagde voetbaljournalist van The Daily Mail, waarbij er twee zijn doelpunt tegen Newcastle verkozen tot doelpunt van het jaar. De Bruyne kreeg overigens van zowel The Daily Mail als Manchester Evening News een 9 op 10 voor zijn match tegen Norwich.