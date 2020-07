KV Mechelen moet na oefenwedstrijd de opstelling van OHL... geheimhouden

Zondag is het zover, dan speelen OH Leuven en Beerschot de ­allesbeslissende terugmatch van de promotie­finale, de heenwedstrijd op Het Kiel eindigde op 1-0. Marc Brys, sinds kort de coach van OHL, weet exact hoe de ploeg van zijn ­poulain Hernan Losada zondag zal spelen. Omgekeerd is dat niet het geval.

OHL klopte zaterdag KV Mechelen - dat met zijn sterkste ploeg speelde - in een ­oefenpot met 3-0, maar het communiceerde daar nérgens over. Sterker: de Mechelaars gingen voor het duel zelfs akkoord met de vraag van Leuven om hun basisploeg niet bekend te ­maken en de videobeelden van de match niet te verspreiden...

Op de foto’s van KV Mechelen mocht zelfs geen enkele speler van OHL te zien zijn, wat een vreemd resultaat opleverde:

Een pittige strijd tegen @OHLeuven gisteren.

De weg richting de seizoensstart gaat verder ??#nomatterwhat pic.twitter.com/aZf7hByb8b — KV Mechelen (@kvmechelen) July 26, 2020

Er gaat in Leuven ook een gerucht dat spionnen van Beerschot (Losada zelf?) in de buurt van het oefencentrum in Oud-Heverlee zijn gesignaleerd. Sinds vorige week is daarom het hoofdtrainingsveld helemaal afgeschermd.

Voor wie er nog aan twijfelde: Marc Brys neemt de finale van zondag blóédserieus. Zou iemand op het Kiel daar nog van opkijken?