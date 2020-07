Nederlands jongetje (6) ontsnapt even aan aandacht moeder en neemt trein

Een kleuter uit de Gelderse plaats Wijchen is zaterdagavond de trein ingestapt en belandde zo een twintig kilometer verder. De moeder van het zesjarige jongetje kon in het station in Oss met haar zoon herenigd worden.

“Zaterdagavond stapte een 6-jarige jongen op station Wijchen in de trein richting ‘s-Hertogenbosch. Moeder was net te laat en de trein vertrok zonder haar”, schrijft wijkagent Henry van Galen op Twitter.

Het jongetje was zelf de trein opgestapt toen hij even aan de aandacht van zijn moeder ontsnapte. Voor ze het goed en wel besefte, sloten de deuren van de trein en bleef ze alleen achter op het perron. De politie werd ingeschakeld en de twee werden al snel opnieuw herenigd. “Door samenwerking NS en politie werden moeder en zoon op het station in Oss herenigd. Eind goed, al goed”, klinkt het nog bij de wijkagent.