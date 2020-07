Lamkel Zé toch terug in de A-kern bij Antwerp, vijf dagen voor de bekerfinale

Guess who’s back. Vijf dagen voor de bekerfinale behoort Didier Lamkel Zé (23) weer tot de A-kern van Antwerp.

Lamkel Zé miste de volledige voorbereiding nadat hij zelf opnieuw zijn kat had gestuurd naar de eerste trainingen. De Kameroener wilde opslag krijgen of een transfer versieren, maar dat kon uiteraard niet op die manier. Hij sloot al snel aan bij de beloften, waar hij zich met de jonkies amuseerde op training en waar hij vorige week zijn comeback maakte in een wedstrijd. Hij scoorde in beide oefenpotjes en toonde dat hij fit was.

Zaterdag kreeg Ivan Leko de vraag of hij Lamkel Zé eventueel nog in de kern zou komen voor de bekerfinale. “Dat is iets voor de voorzitter en Luciano D’Onofrio”, zei de coach. “Lamkel Zé is momenteel niet beschikbaar, maar geen idee wat er morgen gebeurt.”

Hoe reageren ploegmaats?

Hij is dus opnieuw van de partij. Enkele van zijn ploegmaats zullen de wenkbrauwen hebben gefronst. Refaelov bijvoorbeeld veroordeelde begin deze maand nog openlijk het gedrag van Lamkel Zé – nadien werd hij via sociale media van repliek gediend – en zei dat de sfeer nu beter dan ooit was.

Nu wordt natuurlijk de vraag of Lamkel Zé zaterdag al bij de achttien kan zitten voor de finale op de Heizel. Ook bij Club Brugge zijn ze ongetwijfeld benieuwd.

LEES OOK. Antwerp-coach Ivan Leko houdt de moed erin voor bekerfinale: “Hopelijk hebben we nog dertien à veertien goeie spelers”