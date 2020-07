Tachtiger omgekomen bij brand in Schaarbeek

Brussel / Schaarbeek - In de Brusselse gemeente Schaarbeek is zondagnacht een 83-jarige man om het leven gekomen bij een woningbrand. Dat meldt het Brusselse parket. De oorzaak van de brand was accidenteel, aldus het parket.

Het vuur in het pand in de Madeliefjesstraat werd omstreeks 0.30 uur opgemerkt. De brandweer snelde ter plaatse, maar trof in het getroffen pand het levenloze lichaam van de 83-jarige bewoner aan. Volgens het parket zou de matras waarop de man lag, vuur hebben gevat door een slecht gedoofde sigaret.