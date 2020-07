Ze was knap, rijk, briljant, maar niet meer verliefd. Het verhaal van de topindustrieel die zijn minnares doodschoot

Hij was ‘captain of industry’ als topman van staalreus Sidmar. Zij besliste als zijn briljante medewerkster mee over miljardendossiers. Alphonse Helfen en de veel jongere Anne Bernheim (41) hadden ook een verborgen relatie. Tot hij haar in 1984 met een kogel in het hart doodschoot. “Een ongeluk”, zou hij altijd volhouden. “Doodslag”, zegt de aanklager van destijds vandaag nog steeds. Het motief? Zijn grote liefde had een ander.