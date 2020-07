Nationale Crisiscentrum vraagt om gedrag aan te passen: “Virus negeren is geen optie”

Tijdens de persconferentie van het Crisiscentrum en de FOD Volksgezondheid benadrukten de woordvoerders dat de snelle stijging van het aantal besmettingen zorgwekkend is. “We moeten nu vandaag allemaal ons gedrag aanpassen. Zeker nu er vanaf midden deze week mooie dagen voorspeld worden”, klinkt het.

Tussen 17 en 23 juli is het gemiddelde aantal besmettingen in België gestegen naar 278,9, dat is een stijging met 71 procent tegenover de week voordien. Ook het aantal nieuwe gevallen per 100.000 inwoners blijft stijgen. In de periode van twee weken tot en met 23 juli gaat het om 26,9 gevallen op 100.000 inwoners. Zondag lag dat cijfer nog op 24,6 en zaterdag op 21,2.

In totaal vond 47 procent van de nieuwe infecties vorige week plaats in de provincie Antwerpen. Maar ook in de rest van het land stijgt het aantal infecties beduidend. De meeste nieuwe besmettingen komen voor bij de actieve bevolking, mensen van 20 tot 59 jaar oud.

Het aantal ziekenhuisopnames per dag lag tussen 20 en 26 juli gemiddeld op 17,4. In totaal liggen er nu 211 mensen in het ziekenhuis. Dat is een stijging van 26 procent tegenover vorige week. Van die 211 patiënten liggen er 47 op intensieve zorgen.

“Pas gedrag aan”

“De snelle stijging is zorgwekkend”, zegt epidemioloog Boudewijn Catry tijdens de persconferentie. “Het aantal patiënten in ziekenhuizen is voorlopig nog beperkt, maar ook die cijfers zijn in stijgende lijn. We moeten nu, vandaag, ons gedrag aanpassen, om daar iets aan te veranderen. Zeker nu er mooie dagen voorspeld worden is de verleiding groot om het virus even te vergeten, maar het virus negeren is geen optie.”

Volgens Catry is het belangrijk het aantal sociale contacten te beperken en bij afspreken dat ook buiten te doen, met voldoende afstand. De epidemioloog benadrukt ook dat handen wassen zeer belangrijk blijft, net als het correct dragen van het mondmasker. “Blijf ook zeker thuis bij ziektesymptomen, zelfs al zijn het lichte”, klinkt het. “Het zijn kleine aandachtspunten maar ze maken een groot verschil voor uzelf en de mensen rondom u.”

Ook Yves Stevens, woordvoerder van het Nationaal Crisiscentrum, benadrukte op de persconferentie dat iedereen zijn gedrag moet aanpassen, “niet alleen de jongeren of de ouderen.” Stevens verwees ook naar feestjes die nog her en der georganiseerd worden. “Het is niet het moment om die te organiseren, niet zonder de strikte voorwaarden te respecteren. Een feest moet een heuglijke gebeurtenis zijn, en niet de start van een supercluster.”