Coach met sigaret, Ronaldo (uiteraard) in onderbroek en roepen tijdens het ontbijt: zo vierde Juventus de titel

Negen titels op een rij. Het is nagenoeg ongezien in het voetbal en al zeker in de Serie A. Maar Juventus pakte zondag wel de 36ste titel uit de clubgeschiedenis en de negende op rij sinds 2012. Dat werd vakkundig gevierd, met trainer Maurizio Sarri in een hoofdrol.

Uiteraard barstte in de kleedkamer een feestje los na het behalen van misschien wel de moeilijkste ‘scudetto’ in jaren. Onder anderen Miralem Pjanic en Gonzalo Higuain schreeuwden het uit. En er vloeide ook heel wat champagne. Of zou het prosecco geweest zijn?

Uiteraard werd er ook een groepsfoto genomen met de feestvierders. Cristiano Ronaldo koos er opnieuw voor om in zijn onderbroek te poseren, kwestie van zijn indrukwekkende dijen te laten zien. Maar helemaal aan de andere kant van het beeld vielen ook die van Matthijs de Ligt op. Geloof het of niet, maar CR7 heeft plots concurrentie op dat vlak.

Maurizio Sarri werd de oudste trainer die zijn eerste titel in de Serie A pakte. De 61-jarige Italiaan genoot er duidelijk van en stak meteen een sigaret op. Ook toen hij een fles over zich heen kreeg van zijn spelers.

🚬 | Maurizio Sarri vierde z'n eerste landstitel ooit in stijl! 😂 pic.twitter.com/CqpJc0k4NZ — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) July 27, 2020

En ten huize De Ligt ging het feestje maandagochtend gewoon door… Maar dan wel in het Nederlands, zo merkte vriendin AnneKee Molenaar op.

Good morning to the champions of Italy 😁⚫⚪ pic.twitter.com/8z7Uhycfum — Juventus News - Juvefc.com (@juvefcdotcom) July 27, 2020

