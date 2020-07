Kan gsm van Xavier Baligant het mysterie van zijn moord op parkeerterrein in Frankrijk oplossen?

De advocaat van Xavier Baligant, de 29-jarige man uit het Waalse Malvaux die werd doodgeschoten op een Franse parking, wil het onderzoek naar de gsm van het slachtoffer opnieuw doen. “De technieken zijn vandaag anders dan negen jaar geleden”, zegt hij aan Le Parisien. De advocaat hoopt zo op een nieuw spoor te komen van de tot nu nog toe onbekende dader.

Op 19 juli 2011 kreeg Xavier Baligant verschillende kogels in zijn lijf toen hij even stopte op een parking langs de snelweg in Frankrijk. Hij kwam van een camping in de Ardèche, verbleef er in een huisje van zijn ouders met zijn twee zoontjes. De jongens liggen op de achterbank te slapen wanneer hun vader vermoord wordt. Motief? Onbekend.

Negen jaar later is nog steeds niet duidelijk wie de 29-jarige man uit het Waalse Malvaux heeft doodgeschoten, of waarom. Alles wijst erop dat de “brave, rustige, aimabele” Baligant simpelweg op het verkeerde moment op de verkeerde plaats was. Het enige waar wel duidelijkheid over bestaat: het moordwapen. De kogels waren namelijk afkomstig van een Zwitsers musketon, een Schmidt-Rubin K31. Een vuurwapen dat tussen 1933 en 1957 gebruikt werd door het Zwitserse leger. Een verzamelstuk dus, dat slechts een handvol schutters kan bezitten. Maar ook speurwerk daarover leverde voorlopig niets op.

Laatste sms

Nu komt er mogelijk toch opnieuw schot in de mysterieuze zaak. Christian Dalne, de advocaat van het slachtoffer en nabestaanden, heeft afgelopen weekend een verzoek ingediend bij de Franse justitie, de magistraat-instructeur van Nancy, om de gsm van Balgant opnieuw te onderzoeken. “De technieken zijn intussen verbeterd”, zei Dalne aan de Franse krant Le Parisien. “We moeten de informatie op die gsm opnieuw bekijken en de gegevens van die laatste sms onderzoeken.” Kort voor zijn dood zou het slachtoffer een sms ontvangen hebben, maar destijds kon niet getraceerd worden van wie die precies kwam. Met de huidige technieken zou dat wel moeten lukken, verklaart Dalne.

De advocaat wil ook het DNA op het dashboard van de wagen waar Balgant mee reed opnieuw laten onderzoeken “met nieuwe wetenschappelijke technieken die dingen mogelijk maken die een paar jaar geleden onmogelijk waren”.