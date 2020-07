Amerikaanse senator noemt slavernij “noodzakelijk kwaad”

Volgens de Amerikaanse senator Tom Cotton was de slavernij in de Verenigde Staten een “noodzakelijk kwaad waarop ons land is gebouwd”. De Republikein uit de staat Arkansas zei dit tegen een lokale krant als reactie op een wet die hij heeft ingediend om een nieuw lesplan over slavernij tegen te gaan.

Cottons wet gaat over het 1619 Project, dat vorig jaar werd gelanceerd door The New York Times. Het project wil een herziening van de geschiedenislessen vanaf het jaar 1619. Toen kwamen de eerste schepen met slaven aan boord aan in de toen nog Engelse kolonie. Er moet een veel grotere nadruk komen op de gevolgen van slavernij en de bijdrage van zwarte Amerikanen aan de geschiedenis.

Senator Cotton wil met zijn wet een aanpassing van het lespropgramma voor scholen voorkomen, omdat “slavernij nodig was”. Volgens hem hebben de stichters van de VS altijd de bedoeling gehad om slavernij uiteindelijk af te schaffen. “De boodschap van het 1619 Project is onjuist. Ons land is niet in de wortels racistisch.”

Nikole Hannah-Jones, een van de oprichters van het project, verbaast zich op Twitter over Cotton. “Als slavernij gebaseerd op huidskleur, waar het was toegestaan om mensen te verkrachten, martelen en te verkopen voor winst, een noodzakelijk kwaad is, dan is het moeilijk voor te stellen wat daar niet onder valt.”