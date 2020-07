Drie mannen opgepakt die op strand in Istrië naakte kinderen filmden

In de Kroatische kustplaats Rovinj, op het schiereiland Istrië, zijn op enkele dagen tijd drie mannen opgepakt omdat ze op het strand naakte kinderen zouden hebben gefotografeerd en gefilmd.

Een van de opgepakte verdachten is een 44-jarige Duitser die zijn slachtoffers filmde met behulp van een camera in een balpen, zo meldde de nieuwswebsite 24sata zondag onder aanhaling van de plaatselijke politie. Een tweede man, een 38-jarige Oostenrijker, beschikte over een pen en drie uurwerken met ingebouwde camera, en een 46-jarige Italiaan maakte in het geniep beelden van naakte kinderen met zijn smartphone. Alle drie zullen ze zich moeten verantwoorden wegens kindermisbruik voor pornografische doeleinden.