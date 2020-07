Janssen Pharmaceutica test kandidaat-vaccin: “Nu 1.000 personen getest, in tweede fase 60.000 vrijwilligers nodig”

Beerse -

Janssen Pharmaceutica is aan de slag gegaan met het vaccineren van vrijwilligers met een mogelijk coronavaccin. De volgende fase, waarbij er 60.000 vrijwilligers zullen nodig zijn, zou al in september kunnen plaatsvinden. Als alles volgens plan verloopt, wil Janssen in voorjaar 2021 een vaccin klaar hebben, en zouden er een miljard dosissen wereldwijd geproduceerd worden.