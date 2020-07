Vrouwen misbruiken man in hotelkamer en livestreamen alles, politie valt binnen

In Hongkong is een man misbruikt door twee vrouwen en een man in een hotelkamer. De politie kon het hotel op tijd binnenvallen en het trio arresteren omdat ze de feiten filmden en livestreamden.

Zondag viel de politie van Hongkong binnen in het hotel aan de Nathan Road in Yau Ma Tei, in het zuiden van Hongkong, nadat verschillende mensen melding maakten van een filmpje online. Op de live beelden was te zien hoe een man die vermoedelijk verstandelijk gehandicapt is, gedwongen werd tot allerlei handelingen door twee jonge vrouwen. Zo moest hij aan de zool van een schoen van een van de twee likken en ook al zijn kleren uittrekken. Hij werd ook geslagen met een riem. De videoclip, die meer dan 90.000 keer werd bekeken, duurde zo’n 17 minuten.

Toen agenten de hotelkamer binnenvielen, was de man al verdwenen. De twee vrouwen, en een derde handlanger die alles filmde, werden gearresteerd. De politie is nu nog op zoek naar het slachtoffer.