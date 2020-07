Document voor wie terugkeert uit het buitenland is klaar

Het webformulier rond de Passenger Locator Form -dat is het digitale document dat iedereen die langer dan 48 uur in het buitenland verblijft voor zijn terugkeer naar ons land moet invullen- is klaar. Dat bevestigt verantwoordelijk Karine Moykens maandag. “We hebben daar vanochtend finale tests voor gedaan. In de loop van de dag komt het ter beschikking.” Het document zal onder meer op de website van Buitenlandse Zaken te vinden zijn.

De verplichting geldt vanaf 1 augustus, zo bevestigt Moykens eerdere communicatie. Dus iedereen die nu al in het buitenland verblijft en op 1 augustus of later terugkeert naar ons land, zal het moeten invullen. De verplichting geldt ook voor buitenlanders die minstens 48 uur naar België komen. Bij luchtvaartmaatschappijen wordt het een vereiste om in te checken. “Momenteel worden daarover contacten gelegd met de sector”, aldus Moykens. Maar ook reizigers die met de wagen, trein of een ander vervoermiddel meer dan 48 uur in het buitenland hebben verbleven, zullen het moeten invullen voor hun terugkeer. Er zouden steekproefgewijze controles komen aan de grens.

Er is gekozen voor een webformulier en dus niet voor een app. Volgens Moykens moet men enkel voor de laatste veertien dagen van zijn verblijf aanvinken in welke regio’s men heeft verbleven. “Dat is proportioneel”, klinkt het. Het document kan ten vroegste 48 uur op voorhand worden ingevuld.

Moykens beklemtoont dat de verplichting ook geldt voor bijvoorbeeld vrachtwagenchauffeurs. “Maar de meesten zijn niet zo lang in het buitenland. Daarnaast komt er nog overleg met de sectorfederaties, zoals we destijds gedaan hebben met de horeca, om te kijken hoe we hen kunnen ondersteunen.”