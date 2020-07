OVERZICHT. Dit heeft de Veiligheidsraad beslist

Vanmiddag heeft de Veiligheidsraad een aantal maatregelen ingevoerd om de opflakkering van een tweede golf tegen te gaan. Onze bubbel wordt weer kleiner en ook evenementen worden weer beperkt. De regels gaan in vanaf woensdag 29 juli, maar de premier vraagt dat we er ons nu al zo veel mogelijk aan houden. Een overzicht.

Bubbel verkleind naar 5 personen

Vanaf woensdag 29 juli en minstens tot eind augustus wordt de sociale bubbel weer verkleind. Tot nu mocht iedereen 15 mensen per week zien. Dat wordt nu veranderd naar een vaste groep van vijf personen per gezin voor de komende vier weken. Kinderen jonger dan twaalf zijn niet opgenomen in die telling. De vijf personen zijn mensen naast uw gezin met wie u nauwe contacten mag hebben. Contacten waarvoor de social distancing niet altijd gerespecteerd kan worden. Mensen die niet tot die kring behoren, moeten wél op veilige afstand blijven en ook het dragen van een mondmasker kan helpen.

Evenementen weer kleiner

De Veiligheidsraad vraagt de lokale autoriteiten dat ze alle evenementen in hun gemeente opnieuw nakijken en als er risico zou zijn te annuleren. De grote evenementen worden verkleind, het aantal toeschouwers wordt gehalveerd.

Voor grotere evenementen binnen zullen tot 100 mensen toegelaten worden, buiten gaat het tot 200 mensen. Op deze evenementen zijn mondmaskers verplicht. Andere niet-begeleide activiteiten, zoals huwelijken, banketten, recepties… worden beperkt tot 10 personen. Kinderen jonger dan 12 hoeven niet meegeteld te worden.

Voor zomerkampen voor jongeren, stages en speelpleinwerking telt deze regel niet. De organisatie van begeleide activiteiten zoals sporten, verandert niet.

Foto: Photo News

Werkvloer

Telewerk wordt opnieuw sterk aangeraden als het mogelijk is. Er zijn ook enkele andere mogelijkheden tot alternatieve systemen, zoals het roteren tussen collega’s.

Alleen winkelen

Ook op vlak van shoppen veranderen enkele zaken. Voortaan moeten we alleen winkelen, of hoogstens vergezeld van één minderjarige. Een winkelbezoek mag hooguit 30 minuten duren, tenzij je een afspraak hebt. “Het funshoppen wordt opnieuw beperkt”,zegt minister Nathalie Muylle. “We hadden de solden kunnen uitstellen, maar dat hebben we niet gedaan. Veel winkels hebben hun zomerstocks al binnen en veel gezinnen rekenen op die solden. Maar funshoppen zal er nu niet meer bij zijn.”

Pas later gratis treinritten

Om te vermijden dat mensen naar drukke plaatsen reizen deze zomer, worden de beloofde gratis treintickets voor alle Belgen uitgesteld naar september.

Ook gegevens achterlaten in wellness

Naast de horeca wordt nu ook in andere zaken gevraagd naar onze contactgegevens. Het gaat om wellnesscentra of sportlessen waar je je gegevens zal moeten achterlaten.

