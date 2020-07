Eden Hazard scheurt met elektrische wagen over oud F1-circuit: “Zeg me niet dat ik moet remmen”

Voetballers en hun liefde voor snelle wagens, we kennen het allemaal. Zo pakte Eden Hazard onlangs nog uit met een Lamborghini van een half miljoen euro. Nu is de Rode Duivel ook te bewonderen in een video waarin hij twee elektrische wagens test van Nissan, waarvan hij sinds 2018 ambassadeur is.

Op het Jarama Circuit in Madrid, waar tot 1981 de Spaanse Grand Prix F1 plaatsvond, waagt Hazard zich eerst aan een ritje de Nissan LEAF e+. Hij bevindt zich hier in het goede gezelschap van Oliver Rowland, een Brit die in de Formule E actief is voor Nissan. Hazard, dollend als altijd, tegen Rowland: “Zeg me niet dat ik moet remmen.”

Wanneer de 29-jarige aanvaller van Real Madrid vervolgens naast Rowland als passagier plaatsneemt in de snellere LEAF NISMO RC, piept hij al wat anders: “Ik ben bang, ik wil eruit” en “Als ik moet overgeven, is het jouw fout”.

Bekijk de beelden hier: