Vakantie in tijden van corona: gaan Belgische toeristen straks geweigerd worden? En wat bij een uitbraak op reis?

“Reis toch maar niet te enthousiast. En wie het wil doen, gaat best niet te ver.” De gouden raad van zowat elke viroloog vindt gehoor, maar toch zijn er nog veel landgenoten die dezer dagen de hoogzomer op een buitenlands strand of berg persoonlijk wil gaan respecteren. Zijn er al landen die ons weigeren (antwoord: ja), en wat als daar dan ineens de ‘Covid-hel’ losbreekt of die lang geplande reis ineens niet meer mag omdat de grenzen dichtgaan?