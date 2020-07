Kylian Mbappé is drie weken buiten strijd en mist Champions League-match tegen Atalanta

PSG heeft maandag meegedeeld dat Kylian Mbappé voor ongeveer drie weken buiten strijd is. De Franse aanvaller liep vrijdag in de bekerfinale tegen Saint Etienne uit met een blessure aan de uitwendige ligamenten. Hierdoor mist Mbappé bijna zeker de kwartfinale van de Champions League tegen Atalanta, die plaatsvindt op 12 augustus.

Mbappé was in het pre-coronatijdperk overigens aan een goede Champions League-campagne bezig. In zeven wedstrijden was de 21-jarige aanvaller al goed voor vijf goals en vijf assists.