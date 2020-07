De duistere geschiedenis van de steenrijke familie Spoelberch: de erfgenaam die zijn buurmeisje wurgde

Haacht -

Al decennialang prijkt de adellijke familie De Spoelberch in de eerste kolom van het lijstje allerrijkste Belgen. De familieclan vergaarde doorheen de jaren miljarden. Maar al die tijd slepen ze ook een duistere geschiedenis mee. Burggraaf Thomas de Spoelberch werd eind jaren 80 op zijn 24ste gearresteerd, nadat hij zijn amper 12-jarig buurmeisje Marie-Hélène met een elektrische snoer had gewurgd. “De ouders van Thomas hebben ons veel geld geboden om het proces te laten vallen. Ons antwoord? Ons kind staat niet te koop”, zegt mama Agnès dertig jaar later.