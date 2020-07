Amerikaanse viroloog Fauci: “Vaccin kan tegen oktober, november klaar zijn”

De grootste studie naar een vaccin tegen Covid-19 wereldwijd is vandaag een nieuwe fase ingegaan: 30.000 vrijwilligers zullen het middel testen. Volgens Amerikaans viroloog Anthony Fauci kan dit vaccin al in oktober - “maar misschien eerder november” - klaar zijn.

Het Amerikaanse gezondheidsinstituut werkt met het bedrijf Moderna aan een vaccin tegen het coronavirus. Het is één van de grootste studies naar een vaccin die momenteel lopen, naast dat van Oxford, enkele Chinese pistes en onderzoek van Johnson & Johnson en Pfizer. Het Amerikaanse vaccin is nu een nieuwe fase ingegaan: dat van het testen op mensen. Bedoeling is dat vrijwilligers - die niet weten of ze het vaccin of een placebo toegediend kregen - zullen vertellen wat ze voelen. Er wordt ook onderzocht of ze in gebieden waar het virus stevig woedt nog het virus zullen oplopen. “Helaas zijn er voldoende plaatsen in de VS waar we dit kunnen testen”, zei Fauci.

Volgens dokter Fauci zou het vaccin al in oktober - “of toch eerder in november” - klaar kunnen zijn. “Maar net zo goed zou het kunnen dat dit middel niet of niet voldoende werkt. We zijn voorzichtig positief.”