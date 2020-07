De dramatische drugsoperatie met een fatale afloop: vóór George Floyd was er Breonna Taylor

Breonna Taylor. Haar naam wordt de jongste dagen in één adem genoemd met George Floyd. Taylor stierf in maart onder een regen van politiekogels bij een dramatisch slecht voorbereide drugsoperatie. Geen van de drie betrokken blanke agenten uit Louisville die extreem geweld gebruikten, is ondertussen aangeklaagd, hoewel de feiten al dateren van maart. De roep om rechtvaardigheid zorgt voor een nieuwe golf van woede.