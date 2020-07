Bayern-voorzitter Rummenigge blij voor “vriend” Guardiola, maar kritisch voor UEFA na schrapping Europese uitsluiting Man City

Karl-Heinz Rummenigge is blij voor Pep Guardiola, maar de voorzitter van Bayern München vindt het verder maar vreemd dat Manchester City is ontsnapt aan een Europese schorsing. Het Internationaal Sporttribunaal TAS besloot onlangs om de twee jaar uitsluiting van de Engelse voetbalclub voor de Europese bekertoernooien te schrappen.

“Ik ben blij voor mijn vriend Pep Guardiola, omdat ik weet hoeveel het voor hem betekent om aan de Champions League deel te nemen”, zei Rummenigge over de Spaanse trainer van City, die eerder in München werkte. “Maar ik hoor van verschillende bronnen dat de UEFA het niet goed heeft aangepakt. Ze hebben geen goed werk geleverd.” Het TAS schrapte de schorsing van City onder meer omdat bepaalde punten uit de tenlastelegging verjaard waren.

Rummenigge pleit voor aanpassing van de Financial Fair Play-regels. “Toen we dit systeem tien jaar geleden introduceerden, was het de bedoeling dat je als club niet meer geld kon uitgeven dan dat je binnenhaalde. Dat moet weer centraal komen te staan. We moeten de regels daarom wat aanpassen. We moeten tot iets komen waar iedereen, de spelers, de makelaars en ook de clubs, zich goed bij voelen. Want uiteindelijk profiteert iedereen van Financial Fair Play.”

Onvrede over schrappen Gouden Bal

De bestuursvoorzitter van de Duitse kampioen gaf ook zijn mening over het schrappen van de Gouden Bal-verkiezing van dit jaar. “Ik vind dat niet eerlijk. Op de Franse competitie na zijn alle topcompetities in Europa gewoon uitgespeeld. Misschien ga ik hier nog maar eens over praten met FIFA-voorzitter Gianni Infantino”, aldus Rummenigge, die eerder al zei dat in zijn ogen Bayern-spits Robert Lewandowski de Gouden Bal het meeste verdient. “Robert heeft een fantastisch seizoen, het beste seizoen uit zijn carrière.” De Pool maakte dit jaar al 51 doelpunten.