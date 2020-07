Pro League gaat ervan uit dat competitie op 8 augustus start: “Kijken voor uniforme regelgeving om zonder publiek te spelen”

De Nationale Veiligheidsraad besliste om bij evenementen in open lucht het aantal toegelaten aanwezigen terug te schroeven van 400 naar 200 man. Dat betekent dat profwedstrijden in het voetbal overal met lege tribunes zullen moeten gespeeld worden. Ook bij KV Oostende, dat nochtans plannen koesterde om toch fans binnen te laten.

“We gaan er nog altijd vanuit dat de competitie op 8 augustus kan starten”, aldus Stijn Van Bever, woordvoerder van de Pro League. “Met de Raad van Bestuur van de Pro League bekijken we wel om een uniforme richtlijn te geven zodat alle clubs in augustus zonder publiek zouden spelen. Dan is het duidelijk voor iedereen. Als je de twee ploegen, hun staf, het medisch personeel, de media...optelt dan zit je sowieso al aan 200 mensen in een stadion. Dan kunnen daar geen anderen meer bij.”

Verschillende clubs beslisten overigens al op eigen houtje om achter gesloten deuren te voetballen in augustus. Dat werd al gecommuniceerd door Anderlecht, STVV en Standard en ook Club Brugge vatte dat plan op.