West-Vlaanderen neemt geen extra coronamaatregelen

De gouverneur van West-Vlaanderen zal geen extra maatregelen nemen binnen de provincie. Dat bevestigt waarnemend gouverneur Anne Martens maandag. De waarnemend gouverneur was uitgenodigd op de Nationale Veiligheidsraad omdat West-Vlaanderen de tweede zwaarst getroffen provincie van het land is na Antwerpen. Volgens de gouverneur is de situatie in de provincie nog niet te vergelijken met die in Antwerpen.

West-Vlaanderen is na Antwerpen de op een na zwaarst getroffen provincie. Vooral in het zuiden van West-Vlaanderen steeg het aantal besmettingen. Na het bijwonen van de Nationale Veiligheidsraad, besliste de Antwerpse gouverneur om de provinciale crisiscel samen te roepen. Daar bekijken ze of er extra verstrengingen nodig zijn binnen de provincie. In West-Vlaanderen zullen er geen extra maatregelen worden genomen.

“We zijn de tweede zwaarst getroffen provincie maar onze situatie is nog niet te vergelijken met Antwerpen. Bovendien evolueren de cijfers de laatste week iets gunstiger”, aldus waarnemend gouverneur Anne Martens. Eerder besliste de gouverneur wel om mondmaskers te verplichten op de zeedijk langs de volledige kust.