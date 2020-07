Tessa Wullaert keert naar RSC Anderlecht terug. Dat maakte paarswit bekend. Dinsdag wordt de drievoudige Gouden Schoen voorgesteld in Neerpede.

Wullaert speelde in het seizoen 2012-2013 al voor Anderlecht. Daarnaast verdedigde ze in België de kleuren van Zulte Waregem (2008-2012) en Standard (2012-2015). Nadien koos de 27-jarige spits voor een buitenlands avontuur bij Wolfsburg (2015-2018) en Manchester City (2018-2020). Daar was ze nu einde contract.