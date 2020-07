De saga zet zich voort: Waasland-Beveren eist 5 miljoen euro dwangsom per competitiematch die begint

Waasland-Beveren blijft zich juridisch verzetten tegen een mogelijke degradatie uit 1A. De club pleitte vandaag in kortgeding voor de ondernemingsrechtbank van Dendermonde. De eis van de Waaslanders: een dwangsom van 5 miljoen euro per wedstrijd die er in de Jupiler Pro League begint. Donderdag volgt de uitspraak, één dag voor de algemene vergadering van de Pro League.

“We vragen dat Waasland-Beveren opnieuw wordt opgenomen in de kalender van 1A”, laat Tom Rombouts, advocaat van de club, aan Sporza weten. “De Pro League heeft net voor de uitspraak van het BAS op 8 juli een kalender gepresenteerd waarop Waasland-Beveren niet staat. Vandaag waren we hier met de vraag of het BAS de degradatie van de club wil vernietigen en dat het de kalender aanpast.”

Waasland-Beveren vraagt een opschorting van de competitie, met de eis van vijf miljoen euro per wedstrijd die er toch gespeeld wordt. Rombouts: “We vragen gewoon dat de Pro League het oordeel van het BAS respecteert, en dat gebeurt tot op vandaag niet. De Pro League wringt zich in allerlei bochten om dit niet te doen.”