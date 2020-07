Hier komen liefhebbers uit heel Europa hun exotische bloemen kopen: “We overleven omdat we kleinschalig bleven”

Gent / Sint-Denijs-Westrem -

Wie op een boogscheut van de Kortrijksesteenweg in Sint-Denijs-Westrem de honderd jaar oude serre van orchideeënkwekerij Petrens binnentreedt, wordt binnengezogen in de belle epoque. In dit superromantische decor voor huwelijksreportages, en zelfs filmscènes, kweekt Hendrik Verstraete (48) met engelengeduld de meest zeldzame tropische bloemen.