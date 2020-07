Competities in amateurvoetbal starten niet zonder publiek

De raad van bestuur van Voetbal Vlaanderen heeft maandagavond na de nieuwe beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad het principieel besluit genomen om de competities in het nationaal amateurvoetbal en het provinciaal voetbal niet te laten starten in het geval toeschouwers vanaf september niet welkom zouden zijn in stadions.

De vijfde fase van de exitstrategie uit de coronacrisis voorzag een verdubbeling van het aantal toeschouwers bij evenementen in openlucht, zoals voetbalwedstrijden. Maar omdat het coronavirus opnieuw aan kracht wint, werd dat plan in de koelkast gestopt. Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) had afgelopen weekend het advies geformuleerd dat sportwedstrijden enkel mochten doorgaan zonder publiek. Maar de Nationale Veiligheidsraad ging zo ver niet. Wel werd het aantal toegelaten toeschouwers voor outdoor evenementen gehalveerd, van 400 naar 200, minstens voor de komende vier weken vanaf woensdag. Voetbalfans moeten verplicht een mondmasker dragen.

“Voetbal Vlaanderen is verheugd dat de gecommuniceerde beslissing van de Veiligheidsraad toch perspectief biedt voor verdere voetbalbeleving”, klinkt het in een eerste reactie van de Vlaamse voetbalfederatie. “Uiteraard is deze beleving in coronatijden anders en uiteraard dringen wij er bij onze leden en clubs op aan om de toegelaten sportinvulling te combineren met een meer dan juiste toepassing van de veiligheidsnormen. Enkel dan zal de beslissing vandaag, ook morgen het juiste vervolg krijgen. Voetballen in augustus zal enkel gewaardeerd blijven indien de competitie in september onder een goed gesternte van start kan gaan.”

Competitiestart begin september

De amateurclubs gruwelden bij het eerder uitgesproken advies om wedstrijden enkel zonder toeschouwers te laten plaatsvinden. Daarom nam de raad van bestuur van Voetbal Vlaanderen ook het principebesluit om de competities, hogere afdelingen en provinciale, niet te laten doorgaan indien de wedstrijden zonder publiek afgewerkt moeten worden. De competitiestart is voorzien voor het eerste weekend van september.

“Onze clubs worstelen met de combinatie van de economische vereisten van rendabel beheer en de maatschappelijke opdracht die ze naar hun leden hebben, vooral naar jeugd. Vandaag kunnen onze clubs enkel zelfbedruipend zijn als belangrijke aspecten van de huidige clubwerking kunnen worden aangeboden. Zonder toeschouwers, zonder kantine, zonder horeca, met minder sponsoring is dit een onmogelijke opdracht”, verklaart de amateurvleugel van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). “Onze clubs hebben het vandaag moeilijk. Velen wachten nog op de beloofde Vlaamse crisissteun, maar de meeste lokale overheden hebben de uitrol hiervan nog niet operationeel opgenomen. Ook van andere solidariteit, bijvoorbeeld via tv-rechten en via bijdragen aan een solidariteitsmechanisme met inbreng van het profvoetbal, is nog altijd geen sprake.”