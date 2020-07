Adam Lallana verlaat Liverpool en trekt voor drie jaar naar Brighton & Hove Albion

Heel wat uitgaand transferverkeer bij kersvers landskampioen Liverpool. Lallana, die einde contract is, verkast voor drie seizoenen naar Brighton & Hove Albion. Dat maakte Liverpool maandagavond bekend. Eerder op de dag communiceerde het ook al dat verdediger Dejan Lovren de club verlaat.

Adam Lallana paste niet langer in de plannen van Liverpool-trainer Jürgen Klopp. Dit seizoen kreeg Lallana over alle competities heen en verdeeld over 22 wedstrijden slechts 869 minuten speeltijd. Sinds de coronastop werd hij helemaal niet meer ingebracht.

Liverpool plukte Lallana in 2014 weg bij zijn jeugdclub Southampton. Daar was hij acht jaar eerder aan zijn profcarrière begonnen. Bij Brighton krijgt de 32-jarige middenvelder onder anderen Leandro Trossard als ploegmaat.