Provinciaal verbod op ploegsporten brengt bekerfinale Club Brugge-Antwerp en promotiefinale OHL-Beerschot in gevaar

De strenge maatregelen tegen het coronavirus in de provincie Antwerpen geven het Antwerps voetbal een serieuze klap. Ploegsporten boven de 18 jaar zijn 4 weken lang verboden. Dat betekent in principe dat Antwerp, Beerschot, Mechelen,.. niet meer kunnen trainen of geen matchen mogen afwerken in hun stadion. Dat plaatst op zijn minst vraagtekens bij de bekerfinale Antwerp-Club en de promotiefinale OHL-Beerschot.

De bekerfinale wordt zaterdag in Brussel gespeeld en de promotiefinale vindt zondag plaats in Leuven, maar hoe gaan Antwerp en Beerschot de komende dagen naar die matchen toeleven. Provincie-gouverneur Cathy Berx riep op om de maatregelen rigoureus te volgen en dus mogen beide teams vanaf vandaag eigenlijk niet meer trainen op hun oefencomplex.

“We wachten op meer duidelijkheid of we nog kunnen trainen”, aldus Sven Van den Abbeele, de perschef van Beerschot. “Wat dit allemaal betekent voor onze wedstrijd tegen Leuven weten we nog niet.”

Heel misschien kan er voor het profvoetbal een uitzondering gemaakt worden. De profvoetballers worden continu getest. Zeker 48 uur voor een match en ook meteen erna. Als er een positief geval is, wordt die speler direct geïsoleerd. Volgens het protocol van de Pro League is het dan haalbaar om te blijven voetballen, ook al overspoelt een tweede coronagolf ons land.

Al heeft het profvoetbal uiteraard ook een voorbeeldfunctie. Hoe leg je het uit aan de bevolking dat ieders vrijheden beperkt worden en de voetballers gewoon doorgaan? Een andere oplossing zou kunnen zijn dat Antwerp, Beerschot, maar ook Mechelen of Westerlo eventjes verhuizen. Die clubs kunnen gaan trainen buiten de provincie. Stages inlassen. Dat kan helpen om de beker- en promotiefinale te organiseren, maar hoe lang kun je die spelers weghouden van hun families. De competitie begint normaal op 8 augustus en The Great Old begint op de Bosuil tegen AA Gent.

Grote zorgen amateurclubs

De Pro League en de clubs bekijken vandaag ongetwijfeld hoe het verder moet. De vereniging van profclubs hoopt nog steeds dat de competitie gewoon kan starten, maar werkt wel aan een uniforme richtlijn om alle profclubs zonder publiek te laten spelen in augustus. Ook het Antwerpse amateurvoetbal en alle andere sportclubs zitten met de handen in het haar. Trainen kan niet meer. Kunnen de amateurcompetities dan wel starten in september?