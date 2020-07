CLUBNIEUWS. Belangstelling voor Standardspeler, Oostende-coach wil nog drie versterkingen

Er hangt nog onzekerheid over het Belgisch voetbal, maar natuurlijk bereiden alle teams uit de Jupiler Pro League zo goed mogelijk het nieuwe seizoen voor. Een overzicht van het belangrijkste nieuws.

Blessin: “Nog drie versterkingen”

Guri (schouder), Sakala (knie), Jäkel (rug), Hendry (adductoren) en Bätzner (enkel) ontbraken in de oefenmatch die KV Oostende tegen Union verloor. “Nick Bätzner brak in februari zijn enkel en we nemen nu geen enkel risico”, merkt trainer Alexander Blessin op. “Guri mist zeker de competitiestart, maar ik hoop om Jäkel, Hendry en Sakala één van de komende dagen te recupereren.” Blessin plant binnenkort nog drie versterkingen in huis te halen.(rpo, jve)

Sociale media in de lift

KV Kortrijk zet met verschillende initiatieven al geruime tijd in op de communityvorming met de fans en dat blijkt te lonen. Het afgelopen jaar maakten de sociale media een duidelijke groei door. De Veekaa plaatste 4.556 posts en won op al zijn socialemediakanalen zo’n 59.283 nieuwe volgers. Daarmee haalde het een bereik van 27.854.899 verschillende weergaven. Kortrijk opende onlangs ook een nieuw social medium, het is nu ook op de populaire app TikTok te vinden.(gco)

Knoop is doorgehakt: geen publiek in Ghelamco Arena

Het Gentse clubbestuur communiceerde gisteren dat er – zoals het advies van minister van Sport Ben Weyts het voorschrijft – geen fans zullen toegelaten worden bij thuiswedstrijden van AA Gent in de Ghelamco Arena. Daarnaast roepen de Buffalo’s hun fans ook op om de gezondheidsrichtlijnen van de overheid strikt op te volgen zodat de tweede coronagolf zo snel mogelijk ingedijkt kan worden.(ssg)

Moren keert terug naar Finland

Waasland-Beveren-verdediger Daam Foulon (21) staat in de belangstelling van Benevento Calcio, de Italiaanse kampioen uit de Serie B onder leiding van trainer Filippo Inzaghi (46). De Italiaanse promovendus bracht al een eerste bod van dik 500.000 euro uit op de linksachter. Foulon heeft nog een contract tot 2021 in het Waasland, maar er is contractueel bepaald dat hij de club kan verlaten bij een degradatie. Valtteri Moren (29) keert terug naar ex-club Helsinki. (whb, jug, bcd)

Atalanta scout Vojvoda nogmaals

Zoals eerder gemeld blijft Atalanta Standard-back Mergim Vojvoda (25) volgen. Aangezien Atalanta meerdere pistes onderzoekt, is er van concrete onderhandelingen op dit moment geen sprake. Vojvoda geniet ook de interesse van Torino. Standard heeft beslist om zijn thuiswedstrijden in augustus zonder publiek af te werken. Sclessin zal leeg blijven voor de ontvangst van Cercle op 8 augustus (19 uur) en KV Oostende op 22 augustus (18.30 uur).(bfa)

Linksachter in beeld

STVV informeerde in Australië naar de beloftevolle linksachter Liberato Cacace. De 19-jarige Nieuw-Zeelander speelt voor Wellington Phoenix FC en is gekend door Kevin Muscat en zijn stafleden. Een clubakkoord is er nog niet. Bijkomend euvel is dat de competitie in Australië nog aan de gang is, waardoor het moment van een transfer niet erg geschikt is. Bij de Kanaries primeert de zoektocht naar offensieve versterking, Cacace blijft weliswaar een piste voor de flankverdediging.(gus)