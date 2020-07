Negen kinderen gered uit overstroomde bus in Australië

In het Australische Newcastle, ten noorden van Sydney, hebben de hulpdiensten zondag negen kinderen kunnen redden uit een bus die vast was komen te zitten door overstromingen. De kinderen werden uit de overstroomde bus geëvacueerd met behulp van een opblaasbaar bootje.

De zuidoostelijke kust van Australië heeft af te rekenen met zware regenval. De hulpdiensten van de staat New South Wales hebben door het noodweer in 24 uur tijd meer dan 1.000 interventies moeten uitvoeren, zo schrijft The Guardian. In Sydney is het ferryverkeer maandag stilgelegd.

De Australische meteorologische dienst waarschuwt voor harde wind tot 90 km/u, zware golven en stortregens die op maandag en dinsdag meer overstromingen kunnen veroorzaken.