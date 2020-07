Volkswagen betaalde Amerikaanse automobilisten al 9,5 miljard dollar na Dieselgate

De Duitse autobouwer Volkswagen heeft sinds 2016 al zowat 9,5 miljard dollar uitbetaald aan Amerikaanse automobilisten. Dat heeft de Amerikaanse dienst voor consumentenbescherming maandag gemeld. In de auto’s van de gedupeerden werd het mechanisme ingebouwd waarmee de uitstootnormen omzeild werden.

Volkswagen sleept nu al jaren een slecht imago mee na dit internationale schandaal, dat bekendraakte als Dieselgate. In september 2015 werd de autobouwer ertoe gedwongen toe te geven dat er wereldwijd met 11 miljoen voertuigen gesjoemeld werd.

“We hebben de eigenaars van Volkswagens en Porsches de keuze gelaten: of hun auto teruggeven, of de auto in orde stellen met de normen”, meldt de Federal Trade Commission in een slotrapport over wat de overheidsorganisatie “het grootste terugbetalingsprogramma voor consumenten in de Verenigde Staten” noemt. “Bijna negen op de tien van de automobilisten die het hele proces afgerond hebben, kozen ervoor hun voertuig terug te geven.”

Rechtszaak

Tegen Volkswagen lopen wereldwijd nog verschillende rechtszaken over dit schandaal. Rupert Stadler, voormalig topman van Volkswagenmerk Audi, wordt op 30 september voor de rechtbank verwacht in een van de belangrijkste zaken.

Het totale kostenplaatje van Dieselgate voor Volkswagen wordt geraamd op meer dan 30 miljard euro.