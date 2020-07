Marc Van Ranst na maatregelen in Antwerpen: “Het maximale wat er te bereiken was”

Viroloog Marc Van Ranst reageert maandagavond voorzichtig positief op de afgekondigde maatregelen in Antwerpen. “Dit was het maximale wat er vandaag te bereiken was. Alle evenementen schrappen, da’s niet niks hé.”

De provincie Antwerpen kondigde maandagavond een reeks ingrijpende maatregelen af om de uitbraak van het coronavirus tegen te gaan. “Als je dat allemaal samen bekijkt, mét de maatregelen die nationaal al gelden, dan is dat een ruim pakket. Alle evenementen schrappen in en rond de stad Antwerpen, da’s niet niks hé.”

Lockdownachtige maatregelen

Van Ranst had maandag al om ‘lockdownachtige’ maatregelen gevraagd in de aanloop naar de beslissingen van de provincie. “We zullen moeten zien of het goed werkt, ik was ook niet bij de onderhandelingen. Politiek is vaak l’art du possible en ik denk dat er vandaag niet meer inzat. Rond de niet-essentiële verplaatsingen zat er mogelijk meer in, maar gouverneur Berx heeft wel gezegd dat ze afraadt om naar Antwerpen te komen en vraagt Antwerpenaren om niet naar de parking te reizen. Die komen daar meestal toch niet. Maar je moet een draagvlak zien te vinden om zulke dingen af te kondigen, ik kan me inbeelden dat dat voor een grootstad als Antwerpen niet makkelijk is. Bovendien worden alle maatregelen dag per dag opgevolgd: er kunnen nog zaken veranderen.”

Postcoronafeesten

Opvallende maatregel is de avondklok, waar Van Ranst wel een meerwaarde in ziet. “Dit is nu iets wat uit onze contact tracing gebleken is: die avondklok beoogt één van de belangrijkste overdrachtsmanieren tegen te gaan: feestjes. Als je zo’n avondklok inzet, dan vermijd je toch een deel van die posthorecafeesten.”