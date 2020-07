Bewoner naar ziekenhuis na verkeerde mengeling van producten voor zwembad

Enkele brandweermannen gingen in speciale pakken de ruimte binnen Foto: bfr

Ieper - Een bewoner van de Vaubanstraat in Ieper werd maandagavond afgevoerd naar het ziekenhuis met problemen aan de luchtwegen na een verkeerde menging van twee producten voor het onderhoud van het zwembad.

De brandweer van Ieper werd maandagavond iets voor twaalf uur opgeroepen naar de Vaubanstraat in Ieper. Daar was een bewoner even voordien onwel geworden.

De man had in een aparte ruimte enkele producten gemengd die gebruikt worden voor het onderhoud van het zwembad. Nadat hij de producten had gemengd, kreeg de man plots problemen aan zijn luchtwegen. Hij besloot daarom ook onmiddellijk naar het ziekenhuis te gaan. Zijn zoon belde ondertussen de brandweer op waarna de Vaubanstraat werd afgesloten.

“Een adviseur gevaarlijke stoffen kwam ter plaatse. Het werd al snel duidelijk wat er precies fout gelopen was”, aldus Kristof Louagie, woordvoerder van de brandweer Westhoek. Twee brandweermannen in beschermende pakken betraden de ruimte waar de bewoner even voordien aan de slag was. De brandweer voerde er enkele metingen uit en ventileerde het lokaal.

“Uiteindelijk bleek er geen gevaar te zijn voor omwonenden. We moesten ook niemand evacueren”, aldus Louagie. De bewoner bleef maandagnacht in het ziekenhuis ter observatie.