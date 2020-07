Maleisische ex-premier Najib Razak schuldig bevonden aan verduisteren van honderden miljoenen euro’s

De voormalige Maleisische premier Najib Razak is dinsdag door het Hooggerechtshof schuldig bevonden aan witwaspraktijken en machtsmisbruik. Hij is betrokken bij het verduisteren van honderden miljoenen euro’s uit 1MDB, het publieke investeringsfonds dat wasopgericht om de arme bevolking te helpen.

In 2009, het jaar dat hij premier werd, stichtte Razak het 1 Malaysia Development Berhad, kortweg 1MDB. Het strategisch investeringsfonds moest zorgen voor economische ontwikkeling in het land en moest de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur op de kaart zetten als een financiële hotspot. Maar in 2015 liep het mis: toen lekte uit dat er 600.000 euro uit het fonds terechtgekomen was op de persoonlijke rekening van Razak. Die stortte het geld vervolgens officieel terug. Toen ook nog eens bleek dat 1MDB een schuldenput had opgebouwd van maar liefst 10 miljard, kwam de premier in wel erg nauwe schoentjes te zitten. Waar was dat geld allemaal naar toe?

Geïnvesteerd, blijkbaar. Via nepfirma’s en belastingparadijzen kwam het witgewassen geld voornamelijk bij banken in Zwitserland terecht , maar ook in Singapore en de VS. Zo investeerde de Chinees-Maleisische investeerder Low Taek Jho (37), de spil in de fraudezaak, in Hollywood-films en aandelen van EMI. Ironisch genoeg ook in The Wolf of Wall Street, een film over de hebzucht van de financiële sector met Leonardo DiCaprio in de hoofdrol. Er werden ook eigendommen gekocht in Manhattan en Californië – waaronder een appartement van Jay Z en Beyonce, een optrekje in Londen en zelfs een heus hotel, het L’Ermitage in Beverly Hills, een privéjet van 30 miljoen en een jacht van 200 miljoen.

Bij een huiszoeking in zijn appartementen vorig jaar werd 23 miljoen cash gevonden Foto: AP

23 miljoen cash

Razak slaagde er nog enige tijd in het hoofd boven water te houden. Hij zuiverde zijn partij en regering en ontsloeg kritische onderzoekers. Pas nadat hij in 2018 de verkiezingen verloor, ging het onderzoek in Maleisië echt van start. Volgens de aanklagers in Kuala Lumpur zou de ex-premier in totaal 1,5 miljard hebben gekregen om een oogje dicht te knijpen voor het wegsluizen van al dat overheidsgeld. Bij een huiszoeking in zijn appartementen vorig jaar werd 23 miljoen cash gevonden, verstopt in zakken, en honderden dozen luxegoederen. Razak was ontzet door de huiszoekingen en diende klacht in … omdat de agenten van zijn chocolade hadden gegeten.

Nu is de ex-premier wel degelijk schuldig bevonden aan alle zeven aanklachten voor machtsmisbruik, criminele schending van vertrouwen en witwassen van honderden miljoenen euro’s uit het publieke investeringsfonds 1MDB.