Amateurclubs luiden de alarmbel en vragen om competitiestart in september uit te stellen: “We vrezen een bloedbad”

Voetbal zonder toeschouwers? No way, als het van de amateurclubs afhangt. De vereniging van amateurclubs heeft dan ook gevraagd om de competitiestart van begin september uit te stellen, zo meldt Het Laatste Nieuws.

De amateurclubs gruwelden bij het eerder uitgesproken advies om wedstrijden enkel zonder toeschouwers te laten plaatsvinden. Daarom nam de raad van bestuur van Voetbal Vlaanderen maandag het principebesluit om de competities, hogere afdelingen en provinciale, niet te laten doorgaan indien de wedstrijden zonder publiek afgewerkt moeten worden. De competitiestart is voorzien voor het eerste weekend van september.

“Onze clubs worstelen met de combinatie van de economische vereisten van rendabel beheer en de maatschappelijke opdracht die ze naar hun leden hebben, vooral naar jeugd. Vandaag kunnen onze clubs enkel zelfbedruipend zijn als belangrijke aspecten van de huidige clubwerking kunnen worden aangeboden. Zonder toeschouwers, zonder kantine, zonder horeca, met minder sponsoring is dit een onmogelijke opdracht”, verklaarde de amateurvleugel van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). “Onze clubs hebben het vandaag moeilijk. Velen wachten nog op de beloofde Vlaamse crisissteun, maar de meeste lokale overheden hebben de uitrol hiervan nog niet operationeel opgenomen. Ook van andere solidariteit, bijvoorbeeld via tv-rechten en via bijdragen aan een solidariteitsmechanisme met inbreng van het profvoetbal, is nog altijd geen sprake.”

De vereniging van de amateurclubs heeft aan Voetbal Vlaanderen dan ook gevraagd om de competitiestart voorlopig uit te stellen. “Voor 200 fans of achter gesloten deuren voetballen is voor clubs uit eerste, tweede en derde amateur allesbehalve leefbaar”, aldus woordvoerder Steven Van Geeteruyen bij Het Laatste Nieuws. “Wij vrezen een bloedbad en niet alleen in de amateurreeksen. We hopen dat Voetbal Vlaanderen snel de juiste beslissing neemt. Zo niet zullen de clubs zelf moeten beslissen en rekenen we op een enorme solidariteit.”