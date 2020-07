Vier verdedigers voor drie plaatsjes: het pleidooi van de Antwerpse achterhoede voor de bekerfinale

Ze zijn met vier voor drie plaatsen: De Laet, Pius, Seck en Batubinsika. Ivan Leko wil Club Brugge met zijn gekende driemansdefensie en twee wingbacks bekampen. Tegen Olympique Lyon (2-3 verlies) zagen we dat de nieuwe formatie verre van op punt staat, waardoor iedere centrumverdediger nog in zijn speelkansen gelooft. Daarom mag in aanloop naar de bekerfinale elk van hen voor zijn beurt spreken.