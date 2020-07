Anderlecht zoekt met weinig geld naar goalgetter: twee Nigeriaanse aanvallers in beeld

Nog twee weken en de competitie start. Bij Anderlecht zit het defensief wel snor: de ploeg geeft weinig kansen weg. Het grootste probleem zit vooraan: de spitsen geven nog niet thuis en er worden in de voorbereiding voorlopig te weinig veldgoals gemaakt. Misschien dat Anderlecht daarom gelinkt wordt aan twee Nigeriaanse aanvallers.

Toegegeven, het is nooit goed. Vorig seizoen klaagden we dikwijls dat Anderlecht veel te weinig scoorde uit stilstaande fases. Corners en vrije trappen waren vaak op voorhand al verloren ballen. In deze ...