Politie zoekt met graafmachine in tuin in Hannover naar lichaam Maddie McCann

De Duitse politie is in het Duitse Hannover een zoektocht gestart naar het mogelijk stoffelijk overschot van de verdwenen Britse kleuter Madeleine McCann. De politie zoekt met onder meer een graafmachine in een tuin in de stad. Dat meldt de Hannoversche Zeitung.

McCann wordt sinds 2007 vermist. Begin juni kwam een Duitser in beeld als mogelijke dader van de vermissing, hij zat al vast voor een ander misdrijf en is in hechtenis aangehouden. De destijds 3-jarige kleuter was in 2007 met haar ouders op vakantie in het Portugese Praia da Luz, waar ze spoorloos verdween uit het huis waar ze met haar ouders verbleef.

Eerder deze maand werd ook in Portugal al naar het lichaam van McCann gezocht. De Duitse politie gaat ervan uit dat zij niet meer in leven is.