Pro League vraagt uitzondering op sportverbod voor profclubs, maar gouverneur stelt: “In principe niet mogelijk”

De Pro League heeft vandaag voor de profclubs een uitzondering op het verbod op ploegsporten in de provincie Antwerpen gevraagd.

Naar het voorbeeld van Leicester City in Engeland en de Catalaanse profclubs in Spanje vraagt ook de Pro League een uitzondering op de strengere coronamaatregelen voor ploegsporten. De Pro League wil dus dat de trainingen en wedstrijden van Antwerp, KV Mechelen en Beerschot wel kunnen doorgaan. Ze verwijzen bij de Pro League naar de strikte testprocedures voor profvoetballers en hun entourage en de zware investeringen die ze hebben gedaan voor de testing en tracing.

De strenge maatregelen tegen het coronavirus in de provincie Antwerpen gaven het Antwerps voetbal een serieuze klap. Ploegsporten boven de 18 jaar zijn 4 weken lang verboden. Dat betekent in principe dat Antwerp, Beerschot, Mechelen,.. niet meer kunnen trainen of geen matchen mogen afwerken in hun stadion. Dat plaatste op zijn minst vraagtekens bij de bekerfinale Antwerp-Club en de promotiefinale OHL-Beerschot.

De bekerfinale wordt zaterdag in Brussel gespeeld en de promotiefinale vindt zondag plaats in Leuven, maar hoe gaan Antwerp en Beerschot de komende dagen naar die matchen toeleven? Provincie-gouverneur Cathy Berx riep op om de maatregelen rigoureus te volgen en dus mogen beide teams vanaf vandaag eigenlijk niet meer trainen op hun oefencomplex.

“In principe niet mogelijk”

Maar volgens Antwerps gouverneur Cathy Berx is zo’n uitzonderingsmaatregel in principe niet mogelijk.

“We zijn het besluit aan het uitschrijven in overleg met Binnenlandse Zaken”, zegt ze aan de VRT. “De epidemiologische context geldt voor iedereen. Nauw contact bij contactsporten houdt een risico in voor de verspreiding van het virus. Bovendien hebben deze voetbalmatchen een grote sociale impact: de kans is groot dat dit aanleiding geeft tot grote euforie of grote treurnis. Alles wat aanleiding kan geven tot een grote bijeenkomst van mensen vermijden we nu best.”

“We zullen er nog overleg over houden. In principe kan er geen uitzondering worden gemaakt voor het profvoetbal. Ik roep iedereen die beslissingsmacht heeft, om alles te bekijken vanuit het principe van de volksgezondheid. Over de bekerfinale en de promotiefinale zijn we nog volop in overleg. Daar ga ik nog geen uitspraken over doen.”

Antwerp en Beerschot wachten op meer duidelijkheid

Antwerp en Beerschot, die komend weekend elk een belangrijk duel voor de boeg hebben, hopen snel op duidelijkheid.

Antwerp wacht op meer concrete informatie, maar gaat ervan uit dat trainen nog steeds mag. “De club gaat er vanuit dat voor het professionele voetbal alle genomen maatregelen ongewijzigd blijven en verder worden toegepast”, klinkt het in een communiqué. “Samen met de Pro League en alle bevoegde instanties zijn de afgelopen maanden protocollen en testprocedures uitgewerkt zodat er op een veilige en verantwoorde manier gevoetbald kan worden. Dit naar analogie van meerdere andere Europese landen wat tijdens alle oefenwedstrijden probleemloos is verlopen.”