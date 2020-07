“Man die molotovcocktail gooide naar federaal parlement wilde vergelding voor aanpak coronacrisis”

Foto: if

Brussel - De 36-jarige Limburger die een molotovcocktail gooide naar het federaal parlement, wilde vergelding tegen de politieke wereld voor de coronacrisis. Dat zegt het Brussels parket. De man komt uit extreemrechtse kring. “Maar er is geen bewijs dat de feiten met zijn politieke overtuiging te maken hadden”, zegt het parket.

P.V. reed maandagmiddag met zijn auto naar het federale parlement in de Wetstraat. “Rond 13.30 uur is hij aan het parlement verschenen. Hij maakte een verdachte indruk”, zegt het Brussels parket.

“Een politiepatrouille kwam tussenbeide toen het individu op het punt stond een brandbaar voorwerp van het type molotovcocktail naar het parlement te gooien.”

Uit een foto die P.V. daarna zelf nog op sociale media zette, blijkt dat zijn bom enkel wat schade toebracht aan het voetpad. Hij leek daar zelf teleurgesteld over: “Kon overtuigender”,

schreef hij.

P.V. had voor hij de bom gooide, al uitleg gegeven op sociale media over zijn drijfveren. Hij verwees naar de gebrekkige aanpak van de coronacrisis. Hij postte onder andere een krantenartikel dat het gebrek aan middelen in de rusthuizen op de korrel nam.

De rusthuizen zijn overigens een Vlaamse bevoegdheid.

“Hij wilde vergelding tegen de politieke wereld, die volgens hem verantwoordelijk is voor het wanbeheer van de huidige gezondheidscrisis”, zegt het Brussels parket.

Extreemrechts

Uit zijn Facebook-pagina blijkt onder meer dat P.V. een supporter was van Vlaams Belang. Hij uitte zich ook als een aanhanger van andere rechtse bewegingen zoals Pegida, Voorpost, en ‘SOS Vrijheid en Recht’ die actie voerde tegen het cordon sanitaire.

De politie hield maandagavond nog een huiszoeking bij de man. “Er zijn enkele documenten gevonden die erop wijzen dat hij extreme overtuigingen zou hebben”, zegt het Brussels parket. “Maar er is geen objectief bewijs dat de feiten met een bepaalde politieke overtuiging in verband brengt.” De feiten worden niet als een terroristische aanslag gezien.

P.V. was gekend bij de politie, maar werd niet recent veroordeeld. Er zijn geen aanwijzingen dat de man mentaal labiel zou zijn, zegt het parket.