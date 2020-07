KV Kortrijk presenteert nieuw thuistenue: rood heerst in het Guldensporenstadion

KV Kortrijk grijpt terug naar het kleur van de succesvolle beginjaren in eerste klasse. De leden van MyKVK mochten de kleur van het homeshirt kiezen en met 70 procent kozen ze resoluut om rood opnieuw tot de hoofdkleur te bombarderen. Kristof D’Haene en co. zullen in bovenstaand shirt te bewonderen zijn.

KV Kortrijk zal straks het hoofdshirt bekendmaken. De club bood de abonnees van MyKVK de kans om zelf te bepalen of de Kerels dit seizoen thuis in het rood of wit spelen. 92 procent bracht zijn stem uit en daarvan verkoos zo’n 70 procent het rode hoofdshirt. “We waren aangenaam verrast door de hoge stemratio gezien het om een vrijwillige stemming ging, het toont aan dat onze fans erg betrokken zijn bij onze club”, aldus Commercieel manager B2C Jelle Brulez.

Met het rood kiezen de supporters opnieuw voor de kleur van de beginjaren in eerste klasse. De shirts waarin Santini, Kums en Chevalier schitterden, alsook waarmee driemaal Play-Off 1 werd gespeeld. De afgelopen twee jaar verschenen de Kerels dan weer in het wit in het Guldensporenstadion, waarmee terug werd gegrepen naar de hoofdkleur uit de jaren 70, 80 en 90, maar nu was het dus aan de leden van KV Kortrijk om uit te maken of rood of wit het pleit zou winnen, waarbij rood onbetwist de bovenhand haalde.

De homeshirts bestaan dus uit een volledig rode uitrusting met witte borduring op de hals en mouwen, alsook onderaan het shirt en onderaan de broek. “Het Classic Red-shirt is een ode aan onze kleuren. Het krachtige rood van onze club is perfect in balans met de stijlvolle witte accenten. De witte kraag en borduring op de mouwen zorgen voor de finishing touch. In de kraag vind je bovendien een verwijzing naar het 120-jarig bestaan van KV Kortrijk. 1901 is de start van Voetbal in Kortrijk, waar uiteindelijk Kortrijk sport, Kortrijk Stade en uiteindelijk KV Kortrijk zijn uit voorgekomen. Deze trots laten we graag zien door de binnenkant van de kraag te bedrukken.”

Daarnaast is er nog een subtiel detail voorzien. “Het guldenspoor (de driehoek uit het schild van KV Kortrijk, red.) staat over gans het shirt geprint. Waar hij vorig seizoen nog in patronen terugkwam, komt hij nu vloeiend over gans het shirt te liggen, subtiel weliswaar. Het maakt van dit shirt een regelrecht hebbeding.” Ook het witte shirt zal het guldenspoor bevatten.

De kleuren zijn dus rood en wit, dat komt in alle shirts terug. We willen de continuïteit van onze hoofdkleuren waarborgen en dit doortrekken naar al onze shirts”, besluit Jelle Brulez. Ook het derde shirt zal deze kleuren dus bevatten, maar dat wordt pas binnen een tweetal weken bekend gemaakt.

