Bij de Dilbeekse Chiro Iris is de verslagenheid groot na het plotse overlijden van een 19-jarige leider. De jongeman viel in de nacht van vrijdag op zaterdag uit een raam en werd pas zaterdagmiddag aangetroffen.

