“Effect nieuwe maatregelen pas over enkele weken zichtbaar, tot dan stijging gevallen”

Het zal nog enkele weken duren vooraleer het effect van de nieuwe coronamaatregelen op het aantal nieuwe infecties zichtbaar zal zijn. Tot dan zal het aantal gevallen blijven stijgen. Dat meldt Sciensano dinsdag. Het gemiddeld aantal besmettingen met het coronavirus in ons land is tussen 18 en 24 juli gestegen naar 311,4 per dag. In vergelijking met de week voordien is dat een stijging met 69 procent.

Het gaat om een incidentie over een week van 19,0 per 100.000 inwoners. De toename is merkbaar in bijna alle provincies, en dan vooral in de provincie Antwerpen. Er komen nieuwe gevallen bij in alle leeftijdsgroepen, maar de meeste besmettingen komen volgens Sciensano voor in de groep van 20-59 jaar.

In totaal zijn er in ons land nu 66.428 besmettingen geteld, of 402 meer dan de 66.026 besmettingen die maandag nog gemeld werden door Sciensano. Het gaat om 38.002 gevallen (57 procent) in Vlaanderen, 20.457 (31 procent) gevallen in Wallonië en 6.908 (10 procent) gevallen in Brussel. Voor de overige 1.061 besmettingen zijn gegevens over de woonplaats niet beschikbaar.

Er werden 2.180 nieuwe bevestigde gevallen gerapporteerd tussen 18 juli en 24 juli. Van die nieuwe gevallen waren er 1.625 (75 procent) gemeld in Vlaanderen, 394 (18 procent) in Wallonië, en 161 (7 procent) in Brussel.

Het reproductiegetal bedraagt voor de periode van 21 tot 27 juli 1,266. Het getal ligt hoger dan 1, wat betekent dat één geïnfecteerde persoon gemiddeld meer dan één andere besmet.

Weer meer ziekenhuispatiënten

Het aantal ziekenhuisopnames is ook opnieuw gestegen. In de periode van 21 juli tot 27 juli ging het om een stijging met 38 procent ten opzichte van de voorgaande periode van zeven dagen, tot gemiddeld 19,3 per dag. In totaal werden in ons land al 18.132 mensen vanwege Covid-19 in het ziekenhuis opgenomen.

Op maandag 27 juli waren in totaal 221 ziekenhuisbedden ingenomen voor coronapatiënten, een toename met 22 procent ten opzichte van maandag 20 juli. Het aantal ingenomen bedden op intensieve zorg steeg met 44 procent in die zeven dagen, tot 52 op maandag 27 juli.

Wat betreft het aantal doden is er in de periode van 18 juli tot 24 juli wel weer een daling opgetekend: -24 procent, naar dagelijks gemiddeld 2,3 overlijdens. In totaal overleden in ons land al 9.822 mensen aan Covid-19: 4.924 (50 procent) in Vlaanderen, 3.400 (35 procent) in Wallonië, en 1.498 (15 procent) in Brussel.