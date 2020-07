KV Oostende haalt aanvaller bij Saint-Etienne: “Probeerden al enkele maanden om hem hier te krijgen dus...”

KV Oostende heeft een overeenkomst gesloten met St. Etienne over de transfer van aanvaller Makhtar Gueye (22). Hij ondertekende een contract tot en met 2024 met optie voor een extra jaar. “Ik probeerde hem al enkele maanden te strikken dus ik ben heel tevreden dat we deze deal konden sluiten”, zegt Executive President Gauthier Ganaye.

Gueye kwam in 2018 naar St. Etienne vanuit zijn geboorteland Senegal. Hij debuteerde bij St. Etienne in de Franse eerste klasse vooraleer hij vorig seizoen werd uitgeleend aan tweedeklasser Nancy. Bij Nancy scoorde hij zeven keer in 23 wedstrijden.

“Ik ben goed met mijn rug naar doel en kan de bal bijhouden om zo m’n ploegmakkers te laten aanschuiven”, vertelt de aanwinst. “Daarnaast ben ik goed in de combinatie en kan ik ook mijn goaltjes meepikken. Ik tekende bij KVO omdat Gauthier Ganaye me veel vertrouwen schonk en omdat jonge spelers hier kansen krijgen. De Belgische competitie is ook de ideale opstap naar de nog hoger aangeschreven competities. Ik ben blij om hier te zijn en kijk zeer uit naar dit project.”

Ook Gauthier Ganaye is tevreden dat de aanvaller naar KVO komt. “Ik probeerde al enkele maanden om hem hier te krijgen dus dit is een belangrijke aanwinst voor ons. Nu kijken we nog om ons te versterken in de defensie en op het middenveld en dan is ons huiswerk af. Er ligt wel wat werk op de plank, maar we zullen een jonge, attractieve ploeg zijn om naar te kijken.”