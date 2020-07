Ondernemers uit Sluis kunnen niet lachen met oproep burgemeester Lippens: “Corona kent geen landsgrenzen”

Knokke-Heist -

Het zit er bovenarms op tussen de ondernemers in Sluis en het gemeentebestuur in Knokke-Heist. In de grensgemeente vinden ze het niet kunnen dat burgemeester Lippens oproept om Nederland te mijden omdat de coronamaatregelen over de grens namelijk te laks zijn. “Corona kent geen landsgrenzen en volgt zeker niet de adviezen op van een burgemeester in Knokke.”